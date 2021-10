Uomini e donne, per Andrea Nicole niente bacio con Ciprian. Roberta fa piangere Luca: ecco perché

19 ottobre 2021 a

Torna l'appuntamento con Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,45. Nella puntata di martedì 19 ottobre, secondo le anticipazioni di Isa e Chia, ci sarà spazio sia per il trono over, che per quello classico. A cominciare dalle due troniste Roberta Giusti e Andrea Nicole con i loro rispettivi corteggiatori. Non può mancare però Gemma Galgani, con l'invito di Costabile al centro dello studio.

Secondo le anticipazioni, ci sarebbe stata una discussione tra i due, nel corso della quale è intervenuta pure Dominique: fatto sta che Costabile decide di chiudere con Gemma, la veterana dama di Torino. A quanto pubblicato da Blasting news, Tina Cipollari dovrebbe tirare un secchio d'acqua gelata alla povera Gemma durante una sfilata. A quanto pare, tutto dovrebbe accadere nel corso di una sfilata anche se non ci sono dettagli in merito. Intanto, Ida Platano è uscita con Diego Tavani e ci sarebbe stato un bacio. Per quanto riguarda appunto il trono classico, con Roberta, lei è uscita con Samuele e durante l’esterna c’è stato un bel bacio. Il filmato avrebbe spiazzato il corteggiatore romano Luca, che ha lasciato lo studio in lacrime. E poi ancora, Biagio Di Maro nella bufera. Il cavaliere si è lamentato delle signore con le quali è uscito e ha fatto i conti di tutti i soldi spesi per ogni cena. Dichiarazioni che hanno inevitabilmente provocato la reazione in studio delle dame.

E qui vengono fuori gli altarini: Isabella Ricci accusa il cavaliere di non averle mai pagato una cena, Rosy rivela che Biagio raccattava in giro scontrini di altri per poi darli alla redazione e farsi rimborsare. L'unico a difendere Biagio è stato Armando Incarnato. Infine Andrea Nicole, forse la più amata tra le troniste di questa stagione, che è uscita con Ciprian ma senza baciarlo. Appuntamento su Canale5 dalle 14,45 con un'altra puntata di Uomini e donne.

