Lucrezia Lando, la storia finita con il collega Marco De Angelis: "Metteva un freno alla mia carriera"

Lucrezia Lando è una ballerina, famosa al grande pubblico per la sua partecipazione come maestra a Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci. E' nata il 10 dicembre 1998 a Bassano del Grappa. Fin da subito ha dimostrato talento e passione per la danza, tanto da iniziare a ballare a soli 10 anni. Quindi ha manifestato un grande interesse per i balli di coppia, il latino americano, pur perfezionandosi comunque con la danza classica. Grazie al suo talento ha vinto molte competizioni sia nazionali che internazionali insieme al suo ballerino storico Giacomo Ballarin.

Lucrezia Lando è appunto una delle ballerine professioniste di Ballando con le Stelle. La ballerina professionista specializzata in balli di coppia, ha iniziato a ballare a soli 10 anni ottenendo da subito grandi soddisfazioni grazie alla danza. Ha partecipato al casting di Amici 13, il talent condotto da Maria De Filippi e che negli anni ha sfornato numerosi talenti come Alberto Urso, Giordana Angi, Emma Marrone e molti altri. Il successo per la ballerina è invece arrivato nel 2018 quando ha iniziato la sua avventura come ballerina professionista a Ballando con le Stelle danzando con Giaro Giarratana.

Per quanto riguarda la vita privata, alla fine dell’ultima edizione di Ballando, nel 2020, ha rivelato la sua storia d’amore con il collega Marco De Angelis. Il coreografo faceva parte pure lui del programma della Carlucci, aveva ballato insieme a Vittoria Schisano, ma quest'anno non è stato confermato e forse anche la vicenda privata con Lucrezia c'entra qualcosa. La loro relazione, almeno stando alle dichiarazioni della Lando, "avrebbe potuto mettere un freno alla sua carriera". In questi giorni tuttavia si è diffusa la notizia secondo la quale Lucrezia e il suo nuovo partner di danza, Andrea Iannone, sarebbero diventati già molto intimi. Chissà se questa è una voce montata ad arte per catturare l'attenzione.

