Grande Fratello Vip 6, dubbi di Casalino sull'attrazione di Miriana per Nicola. Lei replica: "Stai rosicando" | Video

Miriana Trevisan e Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani, sembrano iniziare a fare sul serio all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. I due si piacciono, ma l'ex Velina vuole prendersi un po' di tempo e nelle ultime ore ha provato a restare a distanza del buon Nicola, il quale si sente ancora molto attratto dalla showgirl e non intende mollare la presa. Con parole sincere dette in confessionale, Miriana tuttavia ha ammesso di essere bloccata in quanto non si sente di portare avanti una relazione seria con qualcuno, soprattutto dentro un’esperienza come il Grande Fratello.

A questo punto Alfonso Signorini, conduttore della trasmissione, ha chiesto a Miriana cosa la potesse frenare nel proseguire questa conoscenza con Nicola. “Mio figlio, la differenza di età, ma ho voglia di conoscerlo fuori la Casa. Io sono libera, non c'è nessuno che mi aspetta fuori", ha quindi ribadito la showgirl.

Signorini ha posto ulteriori domande, spinto dalla curiosità nel capire o meno se la Trevisan sia veramente coinvolta da Pisu. Lei non ha certo negato, ammettendo appunto di sentirsi attratta, ma che preferisce approfondire la questione soltanto dopo la fine del reality.

A questo punto, viene fatta vedere una testata giornalistica dove è stata riportata la notizia di Andrea Casalino (ex concorrente della casa) che ha rivendicato l’interesse che Miriana aveva nei suoi confronti e vorrebbe che la donna confessasse come questa impressione era reale e non una notizia totalmente falsa.

Miriana contro Casalino

La risposta di Miriana Trevisan tuttavia ha respinto al mittente le accuse: "Il tuo problema è che stai rosicando, te lo dico con la classe che ti contraddistingue", ha aggiunto non senza sarcasmo nei confronti di Casalino. Insomma, Miriana non vuole sentir sminuire il suo interesse per Nicola Pisu. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi ulteriori.

