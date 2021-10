Katia Ricciarelli, dal padre mai conosciuto all'intenzione di farsi suora e il tentato suicidio

18 ottobre 2021 a

Katia Ricciarelli è una soprano famosa a livello internazionale, una delle cantanti liriche più affermate su scala mondiale. Katia Ricciarelli è nata a Rovigo sotto il segno del Capricorno, il 18 gennaio 1946. La sua famiglia era piuttosto modesta, ed è cresciuta a Bassanello (poi colpita dall’alluvione del 1966). Lei è l’ultima di tre sorelle, e la madre, Molara Ricciarelli, ha mandato avanti la famiglia dopo la partenza del marito in guerra.

La cantante, soprano di fama internazionale, è figlia biologica di un altro uomo, padre che non ha mai conosciuto e che mise incinta la mamma in Germania, quando era emigrata per motivi di lavoro. Per quanto riguarda la vita privata, Katia Ricciarelli ha avuto tre grandi amori nella sua vita. La prima grande storia è quella con il collega José Carreras, durata ben 13 anni a partire dal 1972. Il secondo uomo nel suo cuore è stato Paolo Grassi, impresario teatrale cui si è legata a 26 anni in gran segreto. Il terzo fu, come è noto, Pippo Baudo. Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati sposati dal 1986 al 2004, per poi divorziare definitivamente nel 2007.

Dal marito non ha avuto figli, e durante una sua vecchia intervista al programma Belve, ha parlato apertamente dell’aborto avvenuto agli albori della loro relazione. I due erano ancora fidanzati quando lei è rimasta incinta, e il presentatore le aveva chiesto di abortire perché ancora impreparato alla paternità. Per mantenersi, quando ancora era poco più che adolescente, ha lavorato come operaia in una fabbrica di registratori, poi come commessa in un grande magazzino. Tra le altre curiosità sul suo conto, ha dichiarato di avere avuto l’intenzione di farsi suora. In passato ha pure affermato di aver tentato il suicidio. Katia Ricciarelli è tra i protagonisti del GfVip6, anche nella puntata di lunedì 18 ottobre.

