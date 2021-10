Wanda Nara e Icardi, il messaggio hot di Eugenia Suarez a Mauro: "Vorrei incontrarti dove nessuno ti conosce" | Foto

18 ottobre 2021 a

a

a

La crisi c'è, ma non è detto che si concluderà con una separazione. Wanda Nara, Mauro Icardi e la terza persona, Maria Eugenia Suarez (La China), sono i protagonisti di un triangolo che sta facendo discutere il mondo del gossip. Stavolta al centro della vicenda ci sono finiti i messaggi che la presunta amante, appunto Eugenia Suarez, avrebbe inviato di nascosto all'attaccante del Psg ex Inter. A svelarli ci ha pensato il Clarin, quotidiano argentino: secondo persone vicine alla coppia, ci sarebbe stato uno scambio di messaggi privati tra Icardi e La China.

Maria Eugenia Suarez, la donna tra Wanda Nara e Mauro Icardi: tre figli e la storia simile con Benjamin Vicuna

Wanda sarebbe venuta a sapere dello scambio di messaggi via Instagram e da lì sarebbe scoppiata la crisi. "Vorrei incontrarti in un bar in una parte del mondo dove nessuno ti conosce", avrebbe scritto Eugenia Suarez a Icardi.

"I messaggi ci sono stati, ma tra di loro non c'è niente di serio. Non si sono mai visti", fanno sapere gli amici al Clarin. E assicurano: "Wanda e Mauro non si separeranno". Intanto Wanda Nara, ovviamente sulle sue stories di Instagram, ha postato una foto in cui appare la sua mano senza l'anello di matrimonio, con tanto di didascalia: "Meglio senza anello", poi altra foto super sexy mentre sorseggia del mate. Dal canto suo Icardi non si è allenato neanche lunedì 18 ottobre nel gruppo del Psg, segno che il momento è davvero delicato.

Wanda Nara e Mauro Icardi, rottura. "Un'altra famiglia rovinata per una t***a"

Sui social la Suarez invece non si è ancora esposta, mentre, secondo quanto riporta il sito spagnolo Mdz, con persone a lei vicine sì: "Non so da dove sia nato tutto questo. Io loro nemmeno li conosco. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro. Che se la vedano loro", avrebbe riferito. Staremo a vedere, i capitoli della vicenda probabilmente scorreranno ancora (grazie soprattutto a Wanda e Mauro) sui social.

Wanda Nara, vestito chiuso di giorno e aperto di notte: spunta l'intimo hot e il seno esplosivo | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.