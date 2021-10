Aldo Montano, l'ex Antonella Mosetti: "Abbiamo perso due figli". In passato il retroscena hot

18 ottobre 2021 a

Aldo Montano è uno schermidore italiano, campione olimpico ad Atene 2004 e medagliato anche nell'ultima rassegna a cinque cerchi a Tokyo, a 43 anni, nella prova a squadre (argento). Per quanto riguarda la vita privata, attualmente è sposato con l'atleta Olga Plachina, da cui ha avuto due figli: Olympia e Mario. In passato ha avuto diverse relazioni con donne famose, da Manuela Arcuri ad Antonella Mosetti.

Quest'ultima in passato ha rivelato un retroscena hot su di lui: "Per anni sono stata fidanzata con uno sportivo e posso garantirvi che la durata non era poca, anzi. Lo sport aiuta molto a carburare i tempi", aveva detto la showgirl che pur nominando Montano aveva fatto capire a chi fosse riferito il complimento. Eppure in una recente intervista lo stesso Montano ha sminuito la storia con la Mosetti come un qualcosa di poco importante.

Aldo Montano, l'amore per Olga. In passato le relazioni con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti

"Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto - ha dichiarato qualche giorno fa -. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto? Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso. Ha conosciuto mia figlia dai 9 ai 16 anni - ha proseguito l'ex ragazza di Non è la Rai -. Ha cresciuto con me una bambina senza essere né il padre, né padre. Ne ha passate di ogni. Oggi so che loro si sentono e questo mi rende molto felice. Se mia figlia è seria e rigida sul lavoro è anche merito suo".

Manuela Arcuri, gli uomini e la cilecca nella prima volta: poi il figlio Mattia con il suo Giovanni

Poi la rivelazione sulla loro relazione: "Il progetto di una famiglia c'era, ma non si è mai realizzato. Questa fu una sofferenza enorme per entrambi. Abbiamo perso due figli. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno - ha detto Antonella Mosetti -. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d'urgenza. Non c'era più nulla da fare". Aldo Montano è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e sarà protagonista anche nella puntata di lunedì 18 ottobre su Canale5.

