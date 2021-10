Grande Fratello Vip, stasera in tv 18 ottobre 2021 su Canale5: anticipazioni e colpi di scena

18 ottobre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 18 ottobre 2021, torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale5 (dalle ore 21,30). Le anticipazioni sul reality show condotto da Alfonso Signorini rivelano tantissimi spoiler importanti: questa settimana in nomination ci saranno quattro donne, tra cui la temutissima Soleil Sorge che se la dovrà vedere con Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Proprio quest'ultima è al centro delle attenzioni di Gianmaria Antinolfi che si è dichiarato. Ma l'ex tronista di Uomini e Donne sembra non essere interessata: "Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso. Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo" ha condidato dentro la casa.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, opinioniste del reality, saranno chiamate anche a commentare gli ultimi giorni in cui è sembrata affievolirsi la passione tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che, dopo una settimana di coccole e carezze, si sono allontanati a causa delle remore di Miriana sul futuro fuori del loro rapporto, ciò a causa dell’ampio differenza di età che li separa.

Spazio anche alle immancabili sorprese, che questa sera vedranno al centro della scena Aldo Montano e Katia Ricciarelli. Per l’ex schermidore e la cantante lirica sarà il momento di ricongiungersi alle persone che più di tutte hanno segnato in positivo la loro vita e che adesso avranno la possibilità di riabbracciare, benché solamente per qualche minuto.

