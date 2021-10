Sara Di Vaira, l'addio al marito per amore di Del Vecchio: dal 2009 a Ballando con le Stelle

18 ottobre 2021 a

a

a

Una delle ballerine professioniste più iconiche di Ballando con le Stelle 2021 è Sara Di Vaira. Fa parte dello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci dal 2009, partecipando dunque a dodici edizioni su sedici. Nel 2019 ha anche vinto accompagnando il sottotenente della marina norvegese Lasse Matberg, la scorsa edizione ha invece danzato con Costantino Della Gherardesca. Quest'anno invece fa coppia con il fisico Valerio Rossi Albertini.

Di Vaira, toscana di Cecina, 41 anni, lasciò il marito proprio per un concorrente di Ballando con le Stelle, l'ex calciatore Marco Del Vecchio (in quella edizione la coppia arrivò seconda). Infatti l'affascinante ballerina era sposata con un ballerino, Mirko con cui ebbe una figlia nel 2011 (Brenda). Poi la relazione con l'ex calciatore della Nazionale e della Roma, dopo due anni la rottura. Successivamente la ballerina ha ritrovato l’amore con l’ex compagno di classe Enrico. Anche questa storia però si è interrotta e successivamente si è mormorato che Di Varia abbia avuto un flirt con Massimiliano Morra, altro partecipante di Ballando con le Stelle. Relazione che però non è mai stata confermata.

Valerio Rossi Albertini, chi è il fisico divulgatore scientifico della tv: il mistero della vita privata

Di Vaira ha iniziato a ballare all'età di 5 anni ispirata da Lorella Cuccarini ed Heather Parisi Per tre anni di seguito campionessa regionale (2006, 2007, 2008), si è classificata al secondo posto nel Campionato Italiano 10 balli 2006, al terzo nel Campionato Europeo 10 balli 2006 e nel Campionato del Mondo 2006. Poi seconda nella Coppa del Mondo 2009. Dallo scorso anno è anche inviata speciale del programma C’è tempo per… (condotto da Beppe Convertini ed Anna Falchi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.