Stasera in tv, 18 ottobre, Quarta Repubblica su Rete4: tra gli ospiti Stefano Puzzer

Stasera in tv, lunedì 18 ottobre 2021, su Rete4 torna l'appuntamento settimanale con Quarta Repubblica, il programma d'informazione che approfondisce i maggiori temi di attualità condotto da Nicola Porro (ore 21,25). L'argomento principale sarà il green pass: il certificato verde da esibire nei luoghi di lavoro e le manifestazioni collegate all’introduzione di questo obbligo. Focus sullo sgombero dell'area portuale di Trieste con i relativi momenti di tensione nella mattina odierna. Si tornerà anche sulle polemiche generate dalle manifestazioni antifasciste di sabato, alla vigilia dei ballottaggi per le amministrative.

Nel corso della puntata si parlerà anche di ordine pubblico con un approfondimento dedicato a poche ore dall’informativa del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che martedì riferirà alle Camere in merito all’assalto di Forza Nuova alla sede nazionale della Cgil avvenuto dieci giorni prima a Roma. Spazio anche all'esito dei ballottaggi: si conosceranno infatti i nuovi sindaci di Torino e Roma.

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento che parteciperanno al dibattito: le deputate Alessia Morani e Ylenja Lucaselli; il leader del Coordinamento dei portuali di Trieste Stefano Puzzer, Guido Crosetto, Fabrizio Di Amato, Alessandro Sallusti, Stefano Cappellini, Mario Giordano, Piero Sansonetti; Virman Cusenza, Daniele Capezzone, Marco Lillo, Francesca Fagnani e Suor Anna Monia Alfieri. Non mancheranno poi i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

