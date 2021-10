Noemi, dalla pubblicità dei pannolini all'elogio del marito Gabriele: "Non gli importa essere la primadonna"

17 ottobre 2021 a

Noemi è una delle cantanti più apprezzate nel panorama della musica italiana. Nata a Roma il 25 gennaio del 1982 sotto il segno dell’Acquario, è diventata famosa al grande pubblico per aver partecipato al talent musicale X Factor nel 2009, distinguendosi per il suo timbro versatile e il suo carisma. Il suo vero nome è Veronica Scopelliti, scelto perché la madre, in origine, la voleva proprio chiamare così, ma poi ha cambiato idea.

Tra le curiosità sul suo conto, a soli 19 mesi ha prestato il volto ad una campagna pubblicitaria dei pannolini della Pampers? Una delle sue più grandi amiche è Arisa, che chiama affettuosamente Rosy (Arisa infatti si chiama Rosalba). Nel 2017 è entrata nel Guinness dei Primati per aver eseguito il più alto numero di concerti in un giorno: 9 in 12 ore. Per quanto riguarda la vita privata, Noemi è legata dal 2008 a Gabriele Greco. Erano una coppia già da prima che il musicista entrasse a far parte della sua band, cosa che per loro ha rappresentato una scelta azzardata ma che poi si è rivelata quella giusta: “Abbiamo fatto di tutto perché non succedesse, ma poi il bassista precedente del gruppo se n’è andato. E quindi… Non è afflitto da egomania e non gliene frega niente di essere la primadonna", ha rivelato la cantante in una vecchia intervista a Panorama.

Relativamente al capitolo figli, Noemi in passato ha espresso il desiderio di diventare mamma: “Noi donne siamo nate per essere madri; rispetto chi non vuole figli, ma per me il motivo per cui si nasce è proprio questo", aveva detto a IoDonna qualche tempo fa. Noemi è tra gli ospiti della puntata di domenica 17 ottobre di Che tempo che fa, in onda su Rai3 e condotta da Fabio Fazio. Noemi ha prestato il suo brano dell'estate Makumba con Carl Brave al programma, nel momento in cui fa il suo ingresso in studio Luciana Littizzetto.

