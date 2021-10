Quentin Tarantino, il figlio Leo da Daniella Pick: in passato gli amori con Mira Sorvino e Uma Thurman

17 ottobre 2021 a

Quentin Tarantino è uno dei giganti del cinema internazionale. Nato il 27 marzo 1963, sotto il segno dell’Ariete, è originario di Knoxville, nel cuore del Tennessee. La sua fama di genio della macchina da presa si è intrecciata con quella di sceneggiatore e produttore. Il suo pubblico lo ha visto spesso anche nei panni dell’attore, cornice di una carriera davvero stellare. Fin dalla sua nascita ha vissuto con la madre, rimasta incinta a 16 anni, perché il padre se n’è andato prima che lui nascesse.

La famiglia si è poi trasferita a Los Angeles e il giovane Quentin ha vissuto la sua adolescenza immerso nel cinema, perché la madre e il compagno di lei ci andavano molto sovente e così anche lui. La sua carriera non è partita nel migliore dei modi, in quanto il primo film che ha diretto, My Best Friend’s Birthday, molto amatoriale ancora, è culminato con la distruzione del negativo originale (a causa di un errore del laboratorio di sviluppo). Nei primi anni Novanta il debutto con il film intitolato Le Iene. Si tratta di uno dei gioielli della sua filmografia, film che ha aperto a un percorso costellato di successi. Per quanto riguarda la vita privata, ha sposato nel 2018 Daniella Pick, una donna rimasta praticamente sempre nella sua vita, nonostante le tante donne avute dal regista. Nel febbraio 2020 è nato il loro figlio Leo.

La piena stabilità sembra essere arrivata nel 2016, quando hanno deciso di fare sul serio e tuffarsi nel progetto delle nozze. Prima di Daniella Pick, il regista ha amato diverse donne, tutte molto note al jet set. Del 1995 la sua storia d’amore con Kathy Griffin, poi la relazione con Mira Sorvino e Julie Dreyfus (tra il 1996 e il 1998). E poi ancora nel 2003 il legame con Sofia Coppola, alla quale hanno fatto seguito gli amori celebri con Shar Jackson, Serah Henesey e Uma Thurman. Tra le curiosità sul suo conto, è stato in carcere per 10 giorni, detenuto a Los Angeles per il mancato pagamento di 7mila dollari di multe per divieto di sosta. Nel passato un precedente: a 15 anni fu arrestato con l’accusa di furto. Avrebbe rubato un libro di Elmore Leonard. Quentin Tarantino è tra gli ospiti di Fabio Fazio, nella puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai3 domenica 17 ottobre.

