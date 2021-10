Pilar Fogliati, la passione per la recitazione nata per i brutti voti a scuola: nel nome l'omaggio alla nonna

17 ottobre 2021 a

Pilar Fogliati è un'attrice molto duttile, capace di riscuotere molto successo anche in tv e sui social. Ha debuttato in teatro e solo dopo aver mostrato tutto il suo talento è approdata in televisione, dove ha vestito i panni di Emma Giorgi, la giovane etologa protagonista della fiction Un passo dal cielo. Nata ad Alessandria il 28 dicembre 1992, sotto il segno zodiacale del Capricorno, Pilar Fogliati è in realtà cresciuta a Roma. I suoi genitori, in visita ai loro parenti in Piemonte per le feste di Natale, l’hanno fatta nascere distante da casa, per poi fare rientro nella capitale.

Ha studiato al Sacro Cuore di Roma, e fino ad una certa età non aveva mai pensato di poter entrare nel mondo dello spettacolo. La passione per la recitazione è scoppiata a 14 anni, quando i suoi genitori, come punizione per aver avuto brutti voti a scuola, l’hanno iscritta ad un corso di teatro. Dopo l’esordio in teatro, Pilar è arrivata in televisione con alcune fiction quali Che Dio ci aiuti e Non dirlo al mio capo. Ma la notorietà è arrivata nel 2016, con il film Forever young, al fianco di Fabrizio Bentivoglio, e con il ruolo da protagonista in Un passo dal cielo, assieme a Daniele Liotti.

Nel 2019 ha esordito in tv come conduttrice con Achille Lauro in Extra Factor. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto un’importante storia d’amore con un attore più grande di lei, che secondo i bene informati sarebbe stato Claudio Gioè. In un’intervista rilasciata a IoDonna nel 2019, ha rivelato di essere fidanzata da qualche tempo. E' diventata molto famosa sui social grazie a un video virale in cui ha interpretato i vari dialetti di Roma. Il suo nome è un omaggio alla nonna, che è arrivata in Italia dall’Argentina per lavorare come modella. Pilar Fogliati è tra i protagonisti di Cuori, la fiction di Rai1 la cui prima puntata andrà in onda domenica 17 ottobre in prima serata.

