Lino Banfi, i chili presi e i capelli perduti dopo un incidente d'auto: "Mio fratello non mi riconobbe"

17 ottobre 2021 a

a

a

Lino Banfi è uno dei comici più amati dal pubblico. Per quanto riguarda la vita privata, Lino Banfi è felicemente sposato dal 1962 con Lucia Zagaria. La cerimonia si è tenuta il 1 marzo del 1962 e da allora sono inseparabili.

Lino Banfi, la figlia Rosanna è sposata con Fabio Leoni: dal matrimonio sono nati Virginia e Pietro

“Ci sposammo scappando da tutti e senza soldi. Ci dicemmo: 'Il destino è questo, Dio ci aiuterà lo stesso'. E ci ha aiutato", ha raccontato Banfi tempo fa a Vanity Fair. L’attore ha due figli: Walter e Rosanna, attrice che ha recitato spesso accanto al padre sia al cinema che in tv. La donna ha sconfitto un cancro. Tra le curiosità sul suo conto, ha iniziato a prendere peso e a perdere i capelli improvvisamente, dopo un grave incidente d’auto.

Lino Banfi, la fuitina e i figli con la moglie Lucia: la donna ora ha l'Alzheimer. "Mai gelosa neanche di Edwige Fenech"

“I ciuffi dei capelli rimanevano nel pettine, a centinaia. Andai in ospedale per capirne di più e i medici mi dissero che forse l’incidente aveva scatenato uno strano processo al mio corpo. Mi trasformai, presi 12 chili in due mesi e quando mi venne a trovare mio fratello quasi non mi riconobbe", ha rivelato in una vecchia intervista al Messaggero. Sul rapporto con la moglie Lucia, affetta ora da Alzheimer, Lino ha rivelato in passato: "Ho lavorato con le più belle attrici europee, ma nei miei pensieri c’è sempre stata solo lei - ha detto -. Ho rifiutato di recente un ruolo che mi avrebbe portato in Germania perché le sarei dovuto rimanere tre mesi lontano. Mi sorride, mi riconosce e capisce bene qual è e quale sarà la sua condizione. A volte mi chiede come farò quando lei non riuscirà più a riconoscermi. Io, per tranquillizzarla, le dico che è semplice: ci ripresenteremo un’altra volta”, ha aggiunto. Banfi è tra gli ospiti di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata in onda domenica 17 ottobre.

Lino Banfi, dal seno della Fenech al lato b della Cassini: "Assicurato per 2 miliardi di lire"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.