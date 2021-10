Tutto su Daniele Pecci: la storia con Michelle Hunziker, il figlio Francesco e l'amore per Anita Caprioli

17 ottobre 2021 a

Daniele Pecci è un attore italiano estremamente talentuoso e nel giro del piccolo e grande schermo da molti anni, anche se la sua tendenza alla discrezione e alla riservatezza nel tempo lo ha reso meno visibile di altri colleghi. Tanto che di lui si sa poco, anche per quanto riguarda la sua vita privata. Daniele Pecci è nato a Roma il 23 maggio del 1970 e dunque è cinquantenne e del segno dei Gemelli. Diplomatosi nel 1988, la sua carriera inizia nel teatro, dove lavora di fatto ininterrottamente - qualche volta anche come regista - fino alla prima metà degli anni 2000.

E' proprio intorno a quel periodo che Daniele comincia la sua carriera televisiva, che lo rende noto al grande pubblico italiano. Pecci recita infatti nelle due fortunate fiction Rai Il bello delle donne (2002-2003) e soprattutto Orgoglio (2004-2006). Poi, sempre per il piccolo schermo, nel 2005 è nel cast internazionale di San Pietro e Giovanni Paolo II, mentre nel 2007 prende parte a Eravamo solo mille, (anche queste fiction trasmesse da Raiuno). Nel 2008 invece il passaggio a Canale 5 in L'ultimo padrino e Crimini bianchi. Nel 2009 arriva l'agognato debutto al cinema con il film Fortapàsc di Marco Risi, e nel 2010 recita in Mine vaganti di Ferzan Özpetek. Non da ultimo, Daniele Pecci sta interpretando il ruolo di Cesare in Cuori, regia di Riccardo Donna - serie TV (2021).

A livello di vita privata, come abbiamo detto, Daniele è molto discreto. Ma qualcosa di lui non si può non sapere: innanzitutto che ha avuto un figlio, Francesco, da una relazione con la collega Barbara Bonanni. Dal 2010 al 2011 è inoltre legato, anche se la storia va avanti fra vari tira e molla, con la conduttrice e showgirl Michelle Hunziker. E infine arriva quello che sembra essere l'amore vero, con l'attrice Anita Caprioli: "Di Anita mi ha conquistato la dolcezza. Siamo simili: come me ama il silenzio ed è molto gelosa della sua vita privata. L’ultima volta che ho pianto è successo davanti a lei in un momento di profonda commozione. Sono molto felice di quello che ho e di come vivo" ha raccontato qualche tempo fa.

