Marisa Laurito, il matrimonio da tre mesi con Franco Cordova e i figli mai avuti: "Non mi è mancato essere mamma"

La 70enne Marisa Laurito è uno dei volti di punta della recitazione napoletana da molti anni. Nata nella città partenopea il 19 aprile del 1951 e dunque del segno zodiacale dell'Ariete, la Laurito ha sin da piccola manifestato una grande passione per la recitazione e la vita le ha dato ragione: dopo vari anni di gavetta riesce a entrare nel mondo del teatro, nella storica compagnia di Eduardo De Filippo. A seguire il passaggio al grande schermo e anche alla televisione, dove prende parte come presentatrice e ospite a vari programmi fra cui Quelli della notte con Renzo Arbore.

In pochi sanno che Marisa è stata sposata per soli tre mesi con l'ex calciatore Franco Cordova: "a sposarmi non ci avevo mai pensato sul serio, ma con Franco eravamo stati fidanzati 7 mesi e alla fine capitolai. È stato il mio unico marito per soli tre mesi. Durante il fidanzamento era andato tutto liscio e non aveva manifestato i suoi intenti maritali. È cambiato di botto, subito dopo il fatidico sì: mi voleva donna di casa, pensava che avrei smesso di fare l’attrice. Insomma secondo lui avrei dovuto fermarmi a guardare lui che faceva la qualunque. Ho un carattere troppo indipendente e vitale. E ora sono legata da anni a un uomo che mi lascia totale libertà di portare avanti i miei impegni" ha raccontato al Corriere della Sera riferendosi al compagno imprenditore Pietro Perdini, a cui è legata dal 2002.

Marisa ha anche parlato dei figli che non ha mai avuto, per scelta: “All’epoca lavoravo moltissimo, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Poi quando c’è stato il giro di boa e temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma“, ha raccontato qualche tempo fa a Verissimo.

