Stefania Sandrelli, le passioni per Robert De Niro e Dustin Hoffman: "E il mio ex marito era geloso"

17 ottobre 2021 a

a

a

Stefania Sandrelli è una delle attrici più famose del cinema italiano e non solo, un'autentica icona. Nata a Viareggio il 5 giugno 1946 sotto il segno dei Gemelli, Stefania è stata amata dagli uomini e dalle donne, per il suo essere simbolo di una bellezza che sa sfuggire alle insidie del tempo senza sovrastrutture, ma semplicemente assecondando la maturità che avanza.

Stefania Sandrelli, i figli Amanda e Vito Pende e la lotta al tumore

Una vita piena di passione, quella di Stefania, che ha raccontato anche recentemente come vede il sesso dopo i 70 anni: “L’importante dopo i 70 è poterlo fare quando voglio. Anche facendo passare un bel po’ di tempo. Però è bene sapere che se vogliamo c’è. E comunque quando uno ha la possibilità di darsi un bacio d’amore, ma che vuoi di più da Dio", ha affermato qualche tempo fa. In passato ha avuto anche dei flirt con Robert De Niro e Dustin Hoffman. "Il mio cuore ha battuto molto per De Niro che è uno dei più grandi della storia del cinema, e mio marito era geloso di lui".

E ancora: "Anche Dustin Hoffmann in Alfredo Alfredo, ero pazza di lui e quella volta s’ingelosì il mio ex marito Nicky Pende", ha sottolineato in passato. Per quanto riguarda la vita privata, dalla relazione con Gino Paoli (una storia che destò scandalo per il fatto che lei era ancora minorenne) nacque la figlia Amanda Sandrelli. Nel 1972 il matrimonio con Nicky Pende, chirurgo che gli ha dato l’ultimo dei suoi figli: Vito.

Stefania Sandrelli: la violenza sessuale non confessata, gli amori e i tradimenti

Il rapporto con il marito è naufragato dopo 4 anni, quando sul set di Novecento la Sandrelli ha intrapreso una relazione con Gerard Depardieu. Dal 1983 è al suo fianco il compagno Giovanni Soldati, regista e sceneggiatore più giovane di lei di 7 anni. "Con lui niente matrimonio? Per scaramanzia", ha detto in una vecchia intervista. Stefania Sandrelli è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di domenica 17 ottobre.

Stefania Sandrelli a Oggi è un altro giorno: "Scoprii il tradimento di Gino Paoli per della sabbia nel letto, gli distrussi casa" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.