Miriam Leone e le scene di sesso nei film: "Al mio paese quando c'era un nudo si cambiava subito canale"

Miriam Leone è un'attrice, tra le più apprezzate dal pubblico. Nata a Catania il 14 aprile 1985 sotto il segno dell’ariete, Miriam ha fatto il proprio ingresso nel mondo televisivo partecipando a Miss Italia nel 2008, riuscendo ad aggiudicarsi il titolo. Per lei è stata la svolta nella vita e nella carriera.

Per quanto riguarda la vita privata, Miriam Leone è stata in passato vittima di stalking. Un uomo per diverso tempo le ha inviato via social delle foto del suo membro. Un altro uomo, invece, l’aspettava ogni sera sotto il portone di casa. Ha dovuto chiudere il suo profilo Facebook e cambiare casa. Qualche tempo fa ha rivelato dei dettagli intimi in una intervista a Vanity Fair, relativi alle scene di sesso durante la serie 1992. "Non sono cresciuta in una comune dove tutti facevano l’amore con tutti ma al Sud, in provincia, dove se durante la visione di un film c’era un nudo, si cambiava canale in fretta. Nonostante l’imbarazzo, dovevo interpretare un’aspirante soubrette pronta a vendersi al miglior offerente pur di fare carriera nello spettacolo: farle è stata una questione di professionalità. Fortunatamente mio padre non ha Sky, e sto ipotizzando di regalargli un viaggio a Cuba adesso che ridaranno la serie in chiaro", aveva rivelato.

Nel settembre scorso si è sposata con il manager musicale Paolo Carullo. Le nozze si sono celebrate a Scicli, in Sicilia. L'attrice ha voluto dedicare questo messaggio al marito: "Ogni dettaglio è stato pensato, dall'abito all'acconciatura, come spiega ancora. Uno chignon basso cucito con filo d'oro", ha scritto su Instagram. E ancora: "Volevo che si ispirasse al kintsugi, la pratica giapponese che ripara le ceramiche rotte con oro prezioso a simboleggiare quello che il nostro amore ha fatto con le mie ferite. Le ha ricucite insieme con l'oro, rendendo tutto sano e prezioso. Grazie amore", le parole della Leone. Miriam è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 17 ottobre.

