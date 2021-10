Pierpaolo Pretelli, frenata sulle nozze con Giulia Salemi: "Ancora dobbiamo scegliere la città dove convivere"

17 ottobre 2021 a

a

a

Pierpaolo Pretelli è uno dei personaggi televisivi del momento: dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 5, l'ex Velino si sta distinguendo come una delle rivelazioni di Tale e Quale show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Nei giorni scorsi è tornato a parlare di Giulia Salemi, sia per lo scherzo subito a Scherzi a Parte, il comedy show presentato da Enrico Papi, sia per quanto concerne il loro futuro insieme, durante Trends&Celebrities, in onda su Rtl 102.5.

Pierpaolo Pretelli e la fine con Ariadna: "Lui mi ha lasciato con un sms dal telefono della fidanzata di un amico"

Per adesso quella con Giulia Salemi è una sorta di storia a distanza. "Ci vediamo una volta alla settimana, soprattutto il week end. Stiamo valutando anche per la fase successiva, ovvero andare a convivere. Dobbiamo trovare prima di tutto, però, la città: Roma o Milano. Dobbiamo capire un attimo la cosa migliore da fare, anche perché io ho mio figlio nella Capitale”, ha affermato lo stesso Pretelli. Sul matrimonio, l'ex Velino ha frenato la voglia di nozze della fidanzata Giulia: "Step by step. Certo che lei si è proprio lanciata come neanche Buffon ai tempi d’oro avrebbe fatto", le parole di Pierpaolo in riferimento a un bouquet acciuffato dalla Salemi durante un wedding day.

Pierpaolo Pretelli, la confessione hot su Giulia Salemi: "A letto sono molto esigente e lei mi accontenta" | Foto

Una battuta che ha fatto il giro del web in poco tempo. Intanto i fans di Pretelli hanno mandato in tendenza la sua ultima canzone, scritta a 4 mani con Shade e che s'intitola L'estate più calda. "La passione per le sonorità latine ha ispirato questo primo singolo, che ho scritto insieme a Shade, un amico che stimo. Questa canzone vorrei che ci riportasse a fare quelle cose più semplici, che fino a poco fa erano la normalità: alzare il volume, farci ballare e divertire. Vicini", aveva raccontato Pretelli al suo debutto musicale. Pierpaolo è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 17 ottobre.

Pierpaolo Pretelli come Achille Lauro, "sono la rivelazione dell'anno, me lo ha detto Carlo Conti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.