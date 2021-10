Selvaggia Lucarelli a Morgan: “Aspetto una tua telefonata da dieci anni”. Quella relazione lampo...

16 ottobre 2021 a

Una delle esibizioni più attese a Ballando con le Stelle 2021 era quella di Morgan e il musicista non ha deluso. In coppia con la ballerina professionista Alessandra Tripoli ha ballato un boogie apprezzatissimo. Dal pubblico - standing ovation per l'artista milanese - ai giudici che lo premiano con 47 punti (addirittura Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto lo premiano con un 10).

“Senza mettere incinta nessuna”.

Morgan prima di scendere in pista ha già innescato 100 polemiche e smentisce in tv la notizia della sua partecipazione a #BallandoConLeStelle per tre puntate pic.twitter.com/PSMLEdy95b — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 16, 2021

Carolyn Smith è entusiasta: "Ti apprezzavo già molto per la tua cultura musicale, ora mi hai sorpreso anche come ballerino”. Un charleston davvero ben eseguito, con Morgan attento a seguire il ritmo, molto dinamico ed espressivo con un ciuffo fucsia a farla da padrone. Anche la partner del ballo lo esalta: “E’ un allievo disciplinato, preciso e mi rende facile lavorare”. Poi il momento del giudizio di Selvaggia Lucarelli, attesissimo considerato che i due, seppur per un breve periodo, hanno avuto una relazione dopo essersi conosciuti negli studi di X Factor. "Seguimi, ti porterò via con me" l'sms con cui la conquistò. E Lucarelli ha saputo subito pungere: “Sono dieci anni che aspetto una tua telefonata, adesso parlo io”, partendo con una profonda analisi della psiche di Morgan. Poi l'ammonizione: “E’ una grande occasione questa per te, hai l’opportunità di rifarti da tutti i casini che hai fatto in giro. Sta a te scegliere se uscirne benissimo o malissimo”.

