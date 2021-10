Wanda Nara e Mauro Icardi, rottura. "Un'altra famiglia rovinata per una t***a"

16 ottobre 2021 a

Rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Le voci circolate negli ultimi giorni hanno trovato conferma sui social. Wanda con una storia su Instagram non ha usato troppi giri di parole e si è sfogata così: "Otra familia mas que te cargaste por zorra..." che tradotto significa "un'altra famiglia rovinata per una t***a...". Un messaggio inizialmente rimosso e poi riproposto. In più Wanda ha cancellato dai suoi profili tutte le foto in compagnia con l'attuale attaccante del Psg e ha smesso di seguilo sempre sui social. Non solo. Sarebbe spuntato anche un messaggio di un’amica della showgirl, che pubblica uno screen di Wanda che scrive “mi sono separata”.

La causa della separazione della coppia argentina sarebbe l'attrice e cantante Eugenia "China" Suarez, 29 anni. Protagonista di alcune telenovole, ha tre figli (Rufina, Magnolia e Amancio). Ora si attendono nuove puntate di quella che sembra destinata a essere materia di gossip principale per i prossimi giorni.

Icardi, 29 anni, ex Sampdoria e Inter, 122 gol in Serie A, ha sposato Wanda il 27 maggio 2014 da cui ha avuto due figlie. La show girl (e anche procuratrice del marito) ha lasciato Maxi Lopez, ex compagno proprio di Icardi, da cui aveva avuto tre figli maschi. Da qui il riferimento a un'altra famiglia rovinata.

