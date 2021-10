Carolyn Smith, l'amore per Tino e la lotta contro il cancro. La mamma cucinava per la regina Elisabetta

16 ottobre 2021 a

a

a

Carolyn Smith è una delle colonne di Ballando con le Stelle, presidente della giuria dal 2007. Temutissima, è stata ballerina (finalista a Europei e Mondiali) e coreografa. Una vita spesa per la sua grande passione, la danza e ora dedicata anche alla lotta contro il cancro dopo che nel 2015 ha scoperto di avere un tumore maligno al seno. Dopo una fase di remissione, ha rivelato pubblicamente di essere in trattamento per una recidiva. In seguito a questi eventi personali, la Smith è divenuta testimonial dell'Airc e si è spesa pubblicamente in campagne di sensibilizzazione sul tema, rivolgendosi alle donne malate, raccontando il suo caso e invitandole a non mollare. Nel 2017 ha pubblicato con HarperCollins il libro "Ho ballato con uno sconosciuto", come è solita chiamare il cancro al seno.

Paolo Belli, l'amore per Deanna e il figlio tornato in Bielorussia. Dimagrito grazie alla bicicletta

Nata a Glasgow, in Scozia, nel 1960, si è trasferita in Italia nel 1982. Ne ha fatto di strada Carolyn: dalla nazionale scozzese di ginnastica artistica, a 15 anni, sino a diventare una grande esperta di danza sportiva e balli latino americani e giudice di prestigiose gare. La Carolyn Smith Dance Academy ha sedi in Italia, Gran Bretagna, Russia, Ucraina e Polonia.

Alberto Matano, il litigio con Lorella Cuccarini e il mistero della vita privata. Chi è l'opinionista di Ballando

La mamma, quando Carolyn era piccola, lavorava a Londra prima nella cucina della Famiglia Reale sino poi a occuparsi delle stanze private della Regina. Grazie a quell'esperienza la giovanissima Carolyn conobbe anche la principessa Diana. La prima volta di Carolyn in Italia fu una vacanza a Riccione. Poi il trasferimento per amore, ma quella relazione non funzionò. Ma negli anni Novanta conobbe l’uomo della sua vita, il ballerino Ernestino Michielotto, per tutti Tino. I due si sono sposati nel 1997 e sono legatissimi nonostante le difficoltà che la vita ha riservato alla coppia.

Milly Carlucci, le sorelle Gabriella e Anna, l'amore per Angelo e la malattia rara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.