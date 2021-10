Guillermo Mariotto snobba Raimondo Todaro: "I ballerini vanno e vengono. Io? Un folle che fa come vuole"

16 ottobre 2021 a

Guillermo Mariotto è uno stilista, coreografo e personaggio televisivo, tra i più famosi al grande pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, dove da anni ormai ricopre il ruolo di giurato. Nato a Caracas, il 13 aprile 1966, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, la madre è venezuelana, il padre italiano, ma da moltissimi anni Mariotto vive a Roma. Dopo la laurea al California College of Arts and Craft di San Francisco, Guillermo Mariotto ha viaggiato in tutto il mondo arrivando a Milano.

Qui è entrato a far parte dello studio di Basile e ha iniziato la sua collaborazione con le collezioni prêt-à-porter, ben presto arrivando a collaborare con Dolce&Gabbana e Krizia. Nel 1988 Guillermo Mariotto ha incontrato Raniero Gattinoni che gli ha affidato la creazione di alcuni abiti per la maison. A lavoro ultimato Gattinoni rimase talmente affascinato dalle sue creazioni che decise di assumerlo, nel 1994, come direttore creativo.

Recentemente Guillermo Mariotto in una intervista a Nuovo Tv in cui ha commentato la scelta di Raimondo Todaro di lasciare il talent show Rai condotto da Milly Carlucci: "Sono ballerini vanno e vengono. E' anche normale che Raimondo vada a fare nuove nuove esperienze. Non vedo drammi. E' andata via la Titova, poi la Togni. E' nella natura delle cose - ha rivelato -. Simone Di Pasquale e Samuel Peron i più cresciuti come uomini per testa e signorilità. La verità e che io mi trovo bene con tutti, con il tempo hanno compreso il mio modo di fare ironico, importante per il gioco ed hanno imparato a giocare con me. Mi trovo bene anche con i colleghi della giuria - ha aggiunto -, stesso discorso. Sanno che io sbilancio tutto, che sono quello folle che fa come vuole: siamo collaudati". Prima puntata della nuova stagione è sabato 16 ottobre, su Rai1.

