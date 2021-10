Selvaggia Lucarelli, prima di Lorenzo Biagiarelli il figlio Leon con Laerte Pappalardo e la storia con Max Giusti

16 ottobre 2021 a

Selvaggia Lucarelli è una giornalista, scrittrice e personaggio televisivo italiano, tra i più famosi anche per le sue incursioni polemiche sui social. Selvaggia è nata a Civitavecchia il 30 luglio del 1974. Dopo essersi diplomata al liceo classico ha deciso di inseguire la sua passione per la recitazione e, così, si è trasferita a Roma dove ha frequentato il Conservatorio teatrale La Scaletta.

Dopo qualche spettacolo teatrale a cui ha preso parte (anche insieme al suo fidanzato dell’epoca, Max Giusti) ha intrapreso la carriera di giornalista. Per lei la vera svolta è arrivata grazie al suo seguitissimo blog, Stanza Selvaggia. In passato in una intervista a Dagospia, ha parlato pure del suo rapporto con il sesso: "Se incontro uno che mi fa perdere la testa magari posso fare l'amore anche 10 volte al giorno", ha dichiarato. Sempre in quella intervista non è mancata una frecciatina a un suo ex, Giuseppe Cruciani: "Ho letto che non ama fare l’amore, che mentre lo fa pensa alle scalette della radio e preferisce che qualcuno lo faccia al posto suo con la sua donna. Peccato apprenderlo solo ora. Se avesse delegato quando stavamo insieme, magari mi sarei divertita di più", ha affermato tempo fa con ironia. Per quanto concerne la sua vita privata, Selvaggia ha iniziato nel 2015 una relazione con Lorenzo Biagiarelli, di dieci anni più giovane di lei. La coppia vive nella casa milanese di Selvaggia, insieme al figlio della giornalista.

La Lucarelli di recente ha anche raccontato che in passato, prima di incontrare Lorenzo, è stata coinvolta in una relazione tossica, che l’aveva completamente trascinata nel baratro. E' stata a lungo fidanzata con Max Giusti ma è nel 2004 che ha sposato Laerte, figlio del cantante Adriano Pappalardo, da cui ha avuto il figlio Leon. La giornalista è tra i giurati di Ballando con le stelle, la trasmissione che prenderà il via sabato 16 ottobre su Rai1.

