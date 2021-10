Alessandra Mussolini, l'attacco a Sabrina Ferilli per un quadro di suo padre Romano: "E' un'oca rossa"

16 ottobre 2021 a

Alessandra Mussolini è un ex politica, ex attrice e ora personaggio televisivo, diventata famosa inevitabilmente anche per il suo cognome. Per quanto riguarda la vita privata, è stata legata per moltissimo tempo a suo marito, Mauro Floriani. I due sono convolati a nozze nel 1989 e dalla loro unione sono nati tre figli: Clarissa, Caterina e Romano.

Alessandra Mussolini, dalla laurea in medicina ai figli con Mauro Floriani: Clarissa, Caterina e Romano

La relazione con Mauro, tuttavia, non è durata per sempre, anche se i due sono rimasti insieme. Nel 2013 infatti la coppia (o meglio, il marito di Alessandra) è rimasta coinvolta in uno scandalo: Mauro Floriani, ex capitano delle Fiamme Gialle, fu al centro di un’inchiesta relativa a un giro di prostituzione minorile presso il quartiere romano dei Parioli. All’inizio negò tutto, ma poi ammise gli incontri. Fu proprio questa storia il motivo della fine della relazione con Alessandra, che ancora oggi ha dichiarato in numerose interviste di non essere riuscita a perdonare l’ex marito, ma al tempo stesso di aver voltato pagina e guardato avanti, rimanendo insieme per amore dei figli. Ha una laurea con lode in Medicina e Chirurgia conseguita all’Università La Sapienza di Roma nel 1994.

Alessandra Mussolini e il consiglio della zia Sophia Loren: "Non fare l'attrice"

E' figlia di Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, e di Romano Mussolini, il quarto figlio del Duce. Ha un passato da attrice e da cantante. Nel 1982 ha pubblicato un Lp scritto da Cristiano Malgioglio oramai considerato una rarità da collezione. Celebri anche le sue liti via social e in tv: nel marzo del 2019, su Twitter, ha replicato all’attore Jim Carrey scrivendogli: "Sei un bastardo". L’attore aveva postato una vignetta raffigurante Benito Mussolini e Claretta Petacci in piazzale Loreto nel 1945. Ha avuto da ridire anche sull’attrice Sabrina Ferilli apostrofata come "oca rossa" per la scelta, durante il Festival di Sanremo 1996, di far rimuovere un quadro del padre Romano Mussolini dalla sua camera d’albergo a Sanremo. Alessandra Mussolini è tra gli opinionisti dell'edizione 2021 di Ballando con le stelle, in onda su Rai1 da sabato 16 ottobre.

Alessandra Mussolini, dal matrimonio con Mauro Floriani tre figli: Clarissa, Caterina e Romano. Poi lo scandalo dei Parioli

