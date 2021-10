Benji e Bella Thorne, l'amore nato al Coachella: "Cosa mi piace di lui? Non mi fa mai sentire stupida"

16 ottobre 2021 a

Benjamin Mascolo è un cantante e artista italiano, tra i più famosi relativamente alle nuove generazioni, meglio conosciuto come Benji. Nato a Modena il 20 giugno 1993, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, suo papà Alfonso è italiano, mentre sua mamma Jocelyn è australiana: Benjamin e suo fratello Alexander hanno avuto la possibilità di girare il mondo con la loro famiglia.

Attualmente, dopo la separazione artistica da Fede con il quale aveva dato vita a un connubio ricco di successi, Benjamin ha intrapreso la carriera nel cinema con la sua fidanzata Bella Thorne; quest'ultima è un’attrice statunitense, diventata famosa anche come cantante.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo stanno per arrivare appunto sul grande schermo - sono i protagonisti di Time Is Up di Elisa Amoruso - e per l'occasione lei in una intervista su Nylon ha ricordato com'è nato il loro amore nella vita reale. "Ben ed io ci siamo incontrati su Instagram, poi siamo andati a un veloce appuntamento a pranzo - ha detto la star 23enne - Pochi giorni dopo ci siamo innamorati al Coachella". L'edizione del Festival a cui si riferisce è quella del 2019. "Non c'è stato un momento preciso in cui ho pensato: 'Ben è quello giusto per me'. Ma il nostro legame è diventato più forte con il tempo attraverso la nostra relazione e naturalmente si è creato quella connessione del 'tu sei l'unico per me'".

In questa recente intervista, Bella è entrata ulteriormente nei dettagli della sua relazione con l'artista italiano: "La mia qualità preferita di Ben è che ascolta pienamente me e i miei sentimenti. Non mi fa mai sentire stupida, pazza o in errore. Semplicemente mi ascolta e mi ama. Mi permette di esser al mio peggio e mi ama anche nei momenti peggiori. Io faccio lo stesso con lui, il che ci dà la fiducia di poter superare tutto insieme", le sue parole. "Com'è stato recitare con il mio fidanzato? Sento che portare il vero amore sullo schermo è stato più facile e romantico visto che stiamo insieme nella vita vera - ha raccontato Bella Thorne -. Mi sono innamorata da capo di Ben. Sono tornate le farfalle che senti quando incontri la prima volta la tua cotta. Come se fossimo tornati alla fase luna di miele della nostra relazione". Benji e Bella Thorne sono tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 16 ottobre.

