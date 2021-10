Un Giorno in Pretura, stasera in tv su Rai3 la strage delle Fontanelle a Napoli

16 ottobre 2021 a

Stanotte in tv consueto appuntamento su Rai3 con Un Giorno in Pretura, oggi 16 ottobre 2021, alle ore 00,10. ripercorrerà quella che per alle cronache è passata come la "strage delle Fontanelle". Era la sera del 22 aprile 2016 quando una pioggia di proiettili si è abbattuta nello storico quartiere Sanità di Napoli all’interno di una sala da biliardo di via Fontanelle. Il programma televisivo ripercorrerà l’attacco di quella sera che portò a una lunga scia di sangue tra le strade di Napoli.

La lunga scia di sangue ricostruita dalle indagini porta a una guerra fra clan. Accusati di essere autori della strage che verrà ricordata come ‘la strage delle Fontanelle' sono il giovane capoclan dei Barbudos, la moglie, la madre.#UnGiornoinPretura questa sera su @RaiTre. pic.twitter.com/2piiIzPExG — Un Giorno in Pretura (@ginpretura) October 16, 2021

Accusati di essere gli autori della strage, nel processo davanti alla Corte di Assise di Napoli, sono il giovane capo clan dei Barbudos Antonio Genidoni, la moglie Vincenza Esposito, la madre Addolorata Spina e altri due giovanissimi, Emanuele Esposito e Alessandro D’Aniello. I cinque sono stati condannati all’ergastolo per essere ritenuti mandanti ed esecutori del duplice omicidio di Giuseppe Vastarella e del cognato Salvatore Vigna, e del ferimento di Dario Vastarella, Antonio Vastarella e Alfredo Ciotola, anche loro imparentati col capo clan Patrizio Vastarella.

La strage delle Fontanelle, in quella sala da biliardo, è stata uno dei passaggi della lotta per la conquista del Rione Sanità di Napoli. Dopo gli assassini di Ciro e Pietrino Esposito lo scontro tra Genidoni e Vastarella raggiunse infatti apici di violenza inaudita con bagni di sangue continui. Lo scontro decisivo avvenne proprio in via delle Fontanelle, quando un commando fece irruzione nel circolo ricreativo eliminando Giuseppe Vastarella e Salvatore Vigna. Le intercettazioni effettuate dagli inquirenti hanno poi rivelato il cinismo e la spietatezza dei Barbudos, con Genidoni che non sapeva di essere già da tempo sotto osservazione che scherzava con i suoi fedelissimi sulla paternità della strage.

