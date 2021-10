Ivan Zazzaroni, un figlio dall'ex moglie Cristina: poi la storia con Monica Gasparini vedova D'Aguanno

16 ottobre 2021 a

a

a

Ivan Zazzaroni è il direttore del Corriere dello Sport ed è uno dei giornalisti sportivi più famosi in Italia. In passato è stato opinionista de La Domenica Sportiva, mentre attualmente è ospite fisso a Tiki Taka, la trasmissione di Piero Chiambretti. Si è quindi fatto conoscere al grande pubblico televisivo di Rai1 grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, prima come concorrente e poi da tanti anni nel ruolo di giudice. Zazzaroni è stato anche direttore del Guerin Sportivo e Autosprint.

Fabio Canino, l'omosessualità dichiarata: l'impegno su temi Lgbt e sociali

Sempre relativamente alla carriera, è stato coautore insieme a Davide Cassani e Pier Bergonzi del libro Pantani. Un eroe tragico, pubblicato nel 2005. Nato a Bologna il 26 gennaio 1958, è quindi molto richiesto come opinionista sportivo. Per quanto riguarda la vita privata, ha una relazione dal 2007 con Monica Gasparini, giornalista e conduttrice. Lo storico volto di Studio Aperto Monica Gasparini e il compagno si sono trovati nel momento in cui ne avevano più bisogno, come aveva raccontato lei a Bresciaoggi in una vecchia intervista: "Sono contenta di avere al mio fianco una persona come lui. Ho avuto la fortuna di trovare una persona con cui, dopo aver subito una perdita e provato un dolore che non passerà mai, posso condividere di nuovo valori e progetti", ha rivelato.

Torna Tiki Taka con Piero Chiambretti e gli opinionisti Zazzaroni e Cruciani: ospite lo speaker del Torino

La donna, infatti, nel 2006 è rimasta vedova di Alberto D’Aguanno, marito e padre dei suoi due figli Fabio e Lucia, ma grazie ad Ivan ha ritrovato il sorriso e la forza di andare avanti. Anche Zazzaroni ha avuto un’importante relazione precedente: è stato sposato con Cristina Canali, che pare non aver mai approvato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Dalla relazione con Cristina, nel 1990, è nato un figlio, al quale è molto legato. Anche in questa stagione, Zazzaroni è tra i giurati di Ballando con le stelle, la cui prima puntata va in onda sabato 16 ottobre.

Ballando con le Stelle, Paola Barale tra i concorrenti? Milly Carlucci vuole anche Francesco Totti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.