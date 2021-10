Pippo Baudo, i figli Alessandro e Tiziana e l'amore per le donne: "La loro parte più erotica? Le mani"

16 ottobre 2021 a

Pippo Baudo rappresenta la storia della televisione italiana, conduttore più volte del Festival di Sanremo e di tanti altri programmi di successo. Nato il 7 giugno 1936 sotto il segno dei Gemelli e orgogliosamente siciliano, la sua villa in Sicilia però è stata distrutta in passato da un attentato mafioso. Baudo si è sempre apertamente schierato contro la mafia, considerandola il marchio che deturpa la regione.

Tra le curiosità sul suo conto, ha dichiarato che l’unico artista ad averlo messo a disagio in diretta è stato Roberto Benigni: “Solo lui mi ha messo in difficoltà, però voglio troppo bene. La prima volta che venne in trasmissione - ha dichiarato in una vecchia intervista -, mentre ci riprendevano a mezzo busto, mi diede con la mano un colpo secco sui genitali che mi lasciò senza fiato". A Il Giornale, qualche anno fa, il decano dei presentatori italiani aveva rivelato addirittura alcuni dettagli sulla vita intima: "Ho sempre avuto una sessualità moderata, attiva e non disturbata. La parte più erotica del corpo di una donna, per me, sono le mani: sono capaci di dire molto - ha affermato nell'intervista - non ho mai avuto fantasie di dominio: le donne che ho amato, libere e indipendenti, non l'avrebbero permesso. Avevano bisogno di sentimenti, non di frustate. Manette, bondage sono stupidaggini, resto un romantico tradizionalista".

Nel 2021 è stata eletto Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per quanto concerne la vita privata, Baudo ha due figli: Alessandro, avuto da Mirella Adinolfi, nato nel 1962 (ma riconosciuto solo nel 1996), e Tiziana, (divenuta sua segretaria) nata nel 1970 dal suo matrimonio con Angela Lippi. Dopo una relazione di sette anni con Alida Chelli e una più breve con Adriana Russo, il 18 gennaio 1986 ha sposato in seconde nozze il soprano Katia Ricciarelli, dalla quale si è separato nel 2004. Pippo Baudo è il ballerino per una notte nella prima puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 16 ottobre su Rai1.

