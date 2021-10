Gianluca Grignani, i quattro figli con Francesca Dall'Olio: tra le storie passate quella con Ambra Angiolini

16 ottobre 2021 a

Gianluca Grignani è uno dei cantautori italiani più famosi, soprattutto a cavallo degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila. Ha fatto innamorare con le sue splendide canzoni, tra cui ricordiamo il suo primo capolavoro La mia storia tra le dita e quello che è diventato ormai un grande classico, Destinazione paradiso. Senza dimenticare la trasgressiva L'aiuola e un altro brano indimenticabile come Falco a metà. Nato a Milano il 7 aprile 1972, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, Gianluca Grignani è cresciuto in periferia e a 17 anni si è trasferito a Correzzana, in Brianza. La sua passione per la musica è arrivata sin dalla tenerà età, ad ispirarlo sono stati i Beatles, Elvis Presley e i Nomadi.

Per qualche anno, la vita da rockstar ha avuto il sopravvento e Gianluca si è trovato a fare i conti con alcool e droghe, finendo diverse volte nei guai. Grignani ha inoltre sofferto molto a causa di ansia e attacchi di panico. Per quanto riguarda la vita privata, è stato per molti anni sposato con Francesca Dall’Olio, e dalla loro relazione sono nati quattro splendidi figli (Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona). La coppia starebbe ora attraversando un periodo di crisi.

Proprio nel 2020 è arrivata una sorta di rinascita con nuovi brani, da Tu che ne sai di me a Non dirò il tuo nome, che parla appunto di un amore finito. In quest'ultimo anno invece è tornato con un nuovo singolo, I Bei Momenti. In passato ha avuto una relazione con Ambra Angiolini, quando lei era una delle ragazze di Non è la Rai. Anche quest'ultima proprio nei giorni scorsi ha interrotto la sua storia con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Grignani è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata in onda su Canale5 sabato 16 ottobre, dalle 16,30.

