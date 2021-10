Manuela Arcuri, in passato il sesso per mantenersi in forma: "Ho l'ormone scatenato, non mi tengo"

16 ottobre 2021 a

Manuela Arcuri è un'attrice e showgirl italiana, che ha vissuto il suo massimo periodo di notorietà soprattutto all'inizio degli anni Duemila. In passato sono state molte le sue rivelazioni piccanti e relative alla vita privata. A cominciare dalla sua relazione con Francesco Coco: "Avevo 26 anni, bruciavo di passione per un ragazzo meraviglioso e lui per me - ha dichiarato in una vecchia intervista -. Avevamo la calamita, non riuscivamo a staccarci. Francesco è l’unico che mi ha voluto bene senza secondi fini. L’unico ex con cui sono rimasta in buoni rapporti". E sul rapporto con Gabriel Garko qualche tempo fa si era lasciata andare con queste parole: "Lasciamelo dire: siamo la coppia più bella della fiction all’italiana - aveva sottolineato -. La gente ci ferma per strada, ci vorrebbe vedere sempre insieme. E con lui, girare le scene calde viene facile".

"Abbiamo avuto un flirt - aveva rivelato tempo fa -. Poi non è scattata la scintilla ed è finita lì. Però è rimasta l’amicizia e credo si veda sullo schermo. Il bacio sul set è un momento imbarazzante. Ma con lui non c’è problema". Manuela Arcuri è stata un vero sex symbol a inizio anni Duemila: "Spesso i maschi se ne approfittano, pensano che stando con me diventano famosi. Quelli che sono stati con me - ha detto tempo fa - o sono diventati famosi o hanno acquisito più fama. Per questo a volte mi sono sentita sfruttata, ma il passato è passato meglio non pensarci più". "Se non avessi fatto l'attrice? Avrei aperto un centro estetico, so truccare faccio manicure e massaggi, sono proprio portata" , ha spiegato in passato l'attrice.

E sempre qualche anno fa così rispondeva la Arcuri su come facesse a tenersi in forma: "Faccio sesso - aveva confidato a Chi in una vecchia intervista - Sono single ma c'ho l'ormone scatenato, non mi tengo. L'ultima volta? Qualche settimana fa con un modello: dopo le abbuffate delle feste bisogna pur bruciare calorie". Dal 2010 tuttavia ha una storia importante con Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore con cui ha messo su famiglia. A maggio 2014 è diventata mamma per la prima volta del piccolo Mattia. Manuela Arcuri è tra gli ospiti di Verissimo, sabato 16 ottobre su Canale5.

