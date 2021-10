Roberta Bruzzone, due matrimoni e la volontà di non avere figli. Chi è la criminologa che ama le moto

16 ottobre 2021 a

Roberta Bruzzone anche nell'edizione 2021 di Ballando con le Stelle ricoprirà il ruolo di opinionista. Fa parte del cast ormai dal 2017 la criminologa originaria di Finale Ligure.

Tostissima e capace di bucare il video, 48 anni, Bruzzone fa parte della giuria a bordo campo di Ballando con le Stelle ormai da diverso tempo, e coerentemente con la professione che svolge traccia di volta in volta un profilo psicologico dei concorrenti scrutando il loro approccio alla gara. Psicologa forense, è divenuta nota principalmente per il suo coinvolgimento nelle indagini sul delitto di Avetrana, quando le fu affidato il ruolo di consulente della difesa di Michele Misseri. In seguito fu chiamata a testimoniare proprio contro Misseri, dichiarando che l'uomo durante un colloquio in carcere aveva accusato dell'omicidio la propria figlia Sabrina. Misseri ha poi accusato la psicologa e il suo legale Galoppa di avergli esercitato pressioni per spingerlo ad attribuire la responsabilità dell'accaduto alla figlia. In precedenza, la Bruzzone era stata consulente per altri casi di cronaca nera, fra cui la strage di Erba. Autrice e conduttrice della trasmissione La scena del crimine, nonché conduttrice di Donne mortali, andata in onda per tre edizioni sull'emittente Real Time, ospite fissa di Porta a Porta, Bruzzone è uno dei volti più noti della tv.

Vita privata: sposata dal 2011 al 2015 con Massimiliano Cristiano, i due sono comunque in ottimi rapporti (“Chiudere una storia importante in maniera civile si può” ha scritto Bruzzone sui social nel giorno del divorzio). Nel 2017 la criminologa ha sposato con rito civile Massimo Marino, funzionario della Polizia di Stato impegnato in una missione all’ambasciata italiana di Kabul. Bruzzone più volte ha rivendicato con forza la scelta di non aver figli. Legatissima alla nonna, ha due fratelli gemelli e una grande passione per le moto.

