Alberto Matano, il litigio con Lorella Cuccarini e il mistero della vita privata. Chi è l'opinionista di Ballando

Alberto Matano anche quest'anno confermato nel ruolo di opinionista a Ballando con le Stelle 2021. Il giornalista fa parte dal 2019 del cast della popolare trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci.

Originario di Catanzaro, 49 anni, Matano dal 2019 conduce La Vita in diretta. Dallo scorso anno in solitaria dopo essere entrato - in precedenza - in rotta di collisione con Lorella Cuccarini con cui avevano condiviso la stagione 2019/2020. Una conduzione che ha generato una polemica capace di aver grande riscontro nei media. Nell'estate 2020 infatti una volta ufficializzato l’addio a La Vita in Diretta, Cuccarini inviò una mail ai collaboratori della trasmissione di Rai1 per congedarsi, ma anche per esprimere il proprio rammarico verso il collega tacciato di "maschilismo" e di avere "un ego smisurato". "Tra tutte le accuse che poteva inventare è la più surreale” ha più volte ribadito invece Matano.

La carriera: dopo aver iniziato a scrivere per il quotidiano L'Avvenire e aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, nel 1996 è entrato nella scuola di giornalismo a Perugia. Quindi gli anni al Giornale Radio in Rai come giornalista parlamentare, nel 2007 sbarca al Tg1. Negli anni conduce anche Unomattina estate, il premio Biagio Agnes, Telethon. Poco o niente si conosce della vita privata di Matano tranne che il padre è un biologo ora in pensione, mentre la mamma è un'insegnante. Matano vive a Roma, una sorella abita a Milano e un fratello a Bruxelles.

