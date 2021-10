Rossella Erra, da manager a esperta di gossip: l'amore per Attilio e Beatrice. Chi è l'ambasciatrice del popolo

16 ottobre 2021 a

a

a

Confermatissima, dopo l'esordio nell'edizione dello scorso anno, Rossella Erra che continuerà a ricoprire il ruolo di "ambasciatrice del popolo" a Ballando con le Stelle 2021. Originaria di Portici, in provincia di Napoli, Rossella si è fatta conoscere al pubblico della tv come ospite della trasmissione Vieni da me di Caterina Balivo.

Guillermo Mariotto e il sesso: "Dovevo farlo tre volte al giorno". Poi il sogno erotico con Selvaggia Lucarelli

Erra, 47 anni, prima di approdare sul piccolo schermo aveva intrapreso la carriera di manager dopo la laurea in Economia e commercio. Con un socio per quasi venti anni ha gestito un’azienda specializzata nella formazione professionale in progetti internazionali e master. Poi il rapporto con il socio si è incrinato e la sua vita è cambiata. “Mi ritrovai senza lavoro e senza soldi. E anche con un grande peso sul cuore, perché mia madre era ricoverata in clinica, vittima di un tumore aggressivo alle ossa che se la portò via in un soffio. Quella sequenza di disavventure mi piegò. Passavo le mie giornate seduta sul divano, a piangere. Ero sull’orlo della depressione” ha rivelato in una recente intervista. Poi rispose a un annuncio per partecipare come esperta di gossip e fiction alla trasmissione Vieni da me, i provini superati e il ruolo di opinionista dimostrandosi capace, brillante e preparata. In poco tempo divenne ospite fissa del format televisivo ritagliandosi un ruolo interessante in tv. E dopo Balivo ha conquistato anche Milly Carlucci.

Milly Carlucci, il piedino sexy a Celentano e la rissa al ristorante con Ornella Muti: la celebre scena

"Io e Milly abbiamo in comune molto più di quanto si possa immaginare. Siamo entrambe figlie di un generale dell’esercito e, anche se può sembrare strano, il legame che si crea tra una figlia e un padre generale è molto particolare. Lo può capire solo chi, come noi, lo è” ha rivelato la vulcanica opinionista. Rossella è sposata con Attilio - ufficiale dell'esercito - e ha una figlia, di nome Beatrice, e una cagnolina, Daisy.

Milly Carlucci e il legame tra tango e sesso: "Espressione verticale di un desiderio orizzontale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.