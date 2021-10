Valerio Rossi Albertini, chi è il fisico divulgatore scientifico della tv: il mistero della vita privata

16 ottobre 2021 a

Valerio Rossi Albertini sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il fisico e accademico italiano - 58 anni da compiere a fine mese - parteciperà in coppia con la ballerina con Sara Di Vaira (vincitrice due anni fa con Lasse Matberg, gran protagonista la scorsa edizione con Costantino della Gherardesca).

Rossi Albertini, originario di Roma, professore di chimica-fisica con specializzazione nucleare è stato il primo ricercatore italiano nell'ambito della scienza dei materiali e conta più di cento pubblicazioni in questo campo. Recentemente in televisione è stato spesso ospite come divulgatore scientifico (Carta Bianca, Unomattina Verde, etc...). Il suo laboratorio è oggi uno dei punti di riferimento in Italia per gli studi con i raggi X. In più, è anche professore incaricato di chimica-fisica dei materiali alla Sapienza di Roma (dove si è laureato).

Riservatissimo, il fisico Rossi Albertini ha una vita privata blindata. Sbirciando i suoi profili social non c'è alcuna informazione. Non si sa se al momento sia legato sentimentalmente a qualcuno né se abbia figli. Chissà che la partecipazione a Ballando con le Stelle non possa far conoscere anche il suo privato.

