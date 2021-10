Memo Remigi, la morte della moglie e la relazione con Barbara d'Urso

16 ottobre 2021 a

Memo Remigi è uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle 2021. Parteciperà in coppia con la ballerina Maria Ermachkova. Pietra miliare della musica italiana, Remigi - all'anagrafe Emidio Remigi - è originario di Erba e quest'anno ha compiuto 83 anni. Cantante, paroliere, conduttore radiofonico e conduttore televisivo, ultimamente collabora al programma Oggi è un altro giorno su Rai1 oltre a comparire spesso come ospite a Propaganda Live (La7).

Remigi è recentemente rimasto vedovo. Sposato con Lucia Russo nel 1966, ha perso la moglie - rimasta sempre lontano dal mondo dello spettacolo - lo scorso gennaio dopo una lunga malattia. Madre del suo unico figlio (Stefano), l'artista ha scritto: "Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!". Per sua stessa ammissione, Remigi è stato spesso infedele. Da poco ha svelato di aver avuto anche una relazione con Barbara d'Urso, un flirt che risale all'inizio degli anni Ottanta. "Mia moglie arrivò a chiedere il divorzio e io affittai un bilocale per vivere la mia relazione con Barbara" ha raccontato. Versione parzialmente smentita dalla showgirl di Mediaset: "L'affitto lo pagavo io, era il 1983 e loro erano già divorziati. Io in vita mia non ho mai avuto relazioni con uomini che avevano mogli a casa".

Stefano Remigi, quattro figli: Leonardo e Jacopo dal matrimonio con Francesca Cavallin

La carriera, lunghissima, decollò negli anni Sessanta: nel 1965 compose la musica di Io ti darò di più, presentandola al Festival di Sanremo nella doppia interpretazione di Orietta Berti e Ornella Vanoni, due "mostri sacri". Come interprete il suo maggiore successo fu Innamorati a Milano (sempre 1965). Partecipa tre volte al Festival di Sanremo (1967, 1969 e 1973), miglior piazzamento il settimo posto della prima partecipazione in coppia con Sergio Endrigo.

