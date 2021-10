Arisa, chi è la cantante che ha vinto due volte Sanremo: gli amori e la svolta sexy sui social

16 ottobre 2021 a

Arisa è una della attese protagonista di Ballando con le Stelle 2021. Farà coppia con il ballerino Vito Coppola. La cantante, considerata una delle voci più belle della musica italiana recente, ha carattere da vendere e sicuramente è destinata a fare scintille con la giuria.

Rosalba Pippa, questo il nome all'anagrafe di Arisa, è nata a Genova nel 1982 ma è cresciuta in Basilicata. Genere pop, la cantante ha pubblicato nove album, vanta due vittorie al Festival di Sanremo, nel 2009 come esordiente e nel 2014 nella categoria campioni con il brano Controvento. Una lunga collezione di premi, attrice in cinque film, doppiatrice e ormai da dieci anni protagonista della televisione (recentemente è stata giudice ad Amici di Maria De Filippi, "una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto"). Sue anche due opere letterarie. Intensa anche la vita sentimentale. Prima la storia con Giuseppe Anastasi, autore di diversi suoi brani celebri, poi Lorenzo Zambelli con cui è stata per nove anni. Ultimamente è una vera protagonista della cronaca rosa anche per la sua storia con Andrea Di Carlo.

Infatti a metà dello scorso marzo una intervista a Domenica In da Mara Venier provocò degli scossoni, visto che Arisa si disse fidanzata ma non menzionò il nome di Di Carlo, che reagì da uomo ferito e si sentì non considerato. A causa lo scombussolamento nel rapporto anche la visione del futuro da parte della cantante e del manager: lei non incline a convolare a nozze nel breve periodo, lui desideroso di farlo. Senza dimenticare il retroscena reso pubblico proprio da Arisa, di un Di Carlo che in passato avrebbe avuto pure una relazione con un uomo. Insomma, la conclusione della storia è sembrata proprio inevitabile. Recentemente Arisa ha scoperto anche una vena sexy e provocante: il suo profilo Instagram lo conferma.

