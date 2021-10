Tale e Quale Show, Deborah Johnson in lacrime: fa Dori Ghezzi che canta con il padre, Malgioglio senza pietà

15 ottobre 2021 a

a

a

Un'esibizione di quelle toste, emotivamente coinvolgente. A Tale e Quale Show - il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti in cui in cui personaggi più o meno famosi imitano, con trucco e parrucco adeguato, cantanti di fama mondiale - Deborah Johnson, la prima in classifica, ha interpretato Dori Ghezzi. Una performance speciale perché sullo sfondo c'èra il padre Wess - scomparso anni fa - per un duetto padre e figlia da brividi.

Deborah ha infatti interpretato il celebre brano Un corpo e un'anima, pezzo del 1975, che all'epoca fu portata al successo proprio da Dori Ghezzi e Wess Johnson. Deborah ha interpretato Dori Ghezzi alternandosi con la voce, di repertorio, del padre ad accompagnarla nel maxi-schermo in un duetto virtuale: certamente il momento più toccante della serata. E gli applausi non mancano. Carlo Conti esclama “era proprio un corpo e un’anima”. Malgioglio invece va giù con la critica all’interprete, ricordando i momenti personalmente passati con Dori Ghezzi e Wess Johnson, non apprezzando affatto la similitudine vocale tra Deborah e Dori. La Goggi è più comprensiva mentre Panariello e Salemme si congratulano. Il momento è comunque di grande carica emotiva.

Un'emozione particolare per #DeborahJohnson in questa imitazione di Wess e Dori Ghezzi!

Vogliamo i vostri commenti! #taleequaleshow pic.twitter.com/ySr0uCtPqw — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 15, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.