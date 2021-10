Fabio Canino, l'omosessualità dichiarata: l'impegno su temi Lgbt e sociali

15 ottobre 2021 a

a

a

Fabio Canino è uno degli storici giudici di Ballando con le Stelle, programma cult di Rai1 che da quindici anni riempie il sabato degli italiani in tv. Originario di Firenze, 58 anni, è uno dei personaggi televisivi più conosciuti. E' stato uno dei primi volti televisivi a dichiarare, in piena serenità, la sua omosessualità senza peraltro mai rinunciare a una sobria discrezione sul suo stato sentimentale. Il suo fidanzato resta infatti avvolto nel mistero. Impegnato su temi di carattere LGBT e sociale, come conduttore dei Diversity Media Awards e testimonial della campagna "Giù le mani dai bambini".

Formatosi a teatro, autore e attore, nel 2003, il salto nel piccolo schermo conduce, su La7 il programma Assolo. Partecipa a Macao di Gianni Boncompagni prima di approdare a Le Iene dal 1998 al 2000. Speaker e entertainer su Rai Radio 2, Play Watch su Play Radio (con Francesca Zanni), anima il telegiornale satirico Tg Show sul canale Sky Show. La grande popolarità però gli verrà dal ruolo di giudice a Ballando con le Stelle, ruolo che riveste dal 2007.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.