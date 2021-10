Tutto su Federica Nargi: l'amore per Alessandro Matri, le figlie Sofia e Beatrice e il matrimonio in arrivo

15 ottobre 2021 a

Chi non conosce la bellissima e talentuosa Federica Nargi, romana classe '90 nata il 5 febbraio e dunque del segno zodiacale dell'Acquario. Federica è entrata nel cuore degli italiani, nel corso degli anni, grazie alla sua attività di conduttrice televisiva, showgirl, modella e attrice, ma ancora prima nelle vesti di velina a Striscia la notizia, insieme alla "bionda" Costanza Caracciolo. Per ben quattro anni Federica ha partecipato al programma ideato da Antonio Ricci, dal 2008 al 2012, per ben 885 puntate. Solo un anno prima, la Nargi si era qualificata 11esima a Miss Italia dopo aver vinto Miss Roma 2007. Anche se i suoi genitori sono di origini campane (padre avellinese e madre napoletana).

Da lì la carriera nel mondo dello spettacolo di Federica è stata piena di tappe e di successi: fra gli altri, il reality show di Rai 2 Pechino Express (sempre in coppia con Costanza Caracciolo), poi Cuochi e fiamme Celebrities e anche Colorado, mentre parallelamente portava avanti l'attività di modella e testimonial per Yamamay, Calzedonia, Golden Point. Federica ha anche preso parte alla videoclip di J-Ax "Il bello d'esser brutti" e al film per il cinema "Capitan Basilico 2 - I Fantastici 4+4, di Massimo Morini". Da ultimo, Federica sta partecipando con successo al talent show musicale "Tale e Quale show" condotto da Carlo Conti e varietà di punta di Rai 1.

A livello di vita privata, Federica ha una relazione stabile ormai da dodici anni; è infatti dal 2009 legata sentimentalmente all'ex bomber di Serie A Alessandro Matri, oltre 500 presenze e 127 gol nella massima divisione calcistica italiana. I due hanno avuto due figlie, Sofia e Beatrice, nate nel 2016 e nel 2019, ma ancora non si sono sposati. A quanto pare, però, alcuni giornali di cronaca rosa hanno sostenuto che la proposta di matrimonio da parte del "Mitra" sia effettivamente arrivata questa estate a Mykonos. Del matrimonio si è sempre parlato a lungo, ma la data non sembrava mai arrivare. Ora sembra invece, secondo alcune indiscrezioni, esserci una deadline: il 2022. Per quelle che si annunciano essere le nozze più cool dell'anno.

