Dennis Fantina, l'amore per Sabrina e i figli. Da Saranno Famosi alla lunga assenza dalla tv

Dennis Fantina è uno dei favoriti di Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti, in cui personaggi più o meno famosi imitano - con trucco e parrucco adeguato - cantanti di fama mondiale. Fantina nella puntata di oggi - venerdì 15 ottobre 2021 - si cimenterà in Brian Johnson, cantante degli AC/DC - con il tentativo di continuare a scalare la classifica. Dopo quattro puntate infatti si trova al terzo posto con 216 punti, vicinissimo alla prima posizione occupata - per ora - da Deborah Johnson (225 punti).

Originario di Trieste, classe 1976, Dennis ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo vincendo Saranno Famosi, nel 2001, trasmissione antesignana di Amici. Quel successo gli permise di strappare un anno di contratto con le reti Mediaset e il suo primo album, prodotto da Caterina Caselli. Protagonista del musical Grease - interpreta Danny Zucco - entra a far parte del team di Radio Italia. Il suo secondo album Io credo in te viene riconosciuto disco d'oro. Nel 2006 partecipa allo show televisivo Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci. classificandosi al secondo posto. Per diversi anni sparisce dalla tv e si dedica alla musica ma anche al cinema, poi il ritorno in tv in All Together Now (2019).

Dennis, 44 anni, è sposato con Sabrina - una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo - e ha due figli. Nel 2015, aveva provato di nuovo la strada dei talen: tentò di entrare a The Voice of Italy, su Rai2, ma i giudici di allora (Roby e Francesco Facchinetti, J-Ax, Noemi e Piero Pelù), non diedero un buon giudizio e così non superò la selezione.

