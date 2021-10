Pierpaolo Petrelli, l'amore per Giulia Salemi e quella proposta di matrimonio che deve ancora arrivare

15 ottobre 2021 a

E' un vero "divo" Pierpaolo Petrelli, il primo velino di Striscia la Notizia, 31enne ormai stabilmente legato a Giulia Salemi dopo l'incontro nella casa del Grande Fratello vip. Lui che è stato definito "la rivelazione dell'anno" proprio da Carlo Conti, il conduttore di Tale e Quale show, il fortunato talent musicale a cui partecipa. Petrelli si è raccontato a Leggo parlando anche del figlio Leonardo avuto con l'attrice Ariadna Romero. “Finora ho interpretato Ricky Martin e Sangiovanni, ora sto preparando Achille Lauro. C’è grande sintonia con i coach, da Emanuela Aureli con le imitazioni, al mio insegnante di canto Antonio Mezzancella, al coreografo Fabrizio Mainini. Ho iniziato a fare le prime imitazioni in casa all’età di 6 anni…” ha raccontato.

Nella casa del Grande Fratello vip, dopo una intesa speciale con Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo si è fatto strada a suon di simpatia e imitazioni ed è arrivato secondo. “Sto guardando anche la nuova edizione. Mi ha colpito la storia di Manuel Bortuzzo. Poi ovviamente guardo il Gf Vip Party condotto da Giulia (Salemi, la fidanzata conosciuta proprio nel reality). Quella era casa mia, adesso vedere gente estranea mi fa uno strano effetto. Al Grande Fratello devo tutto. Fino a un anno e mezzo fa vivevo momenti bui, non ero realizzato. Facevo il commesso, ma non ero felice. Tutto quello che ho fatto è per dare un futuro a mio figlio“ ha aggiunto.

E proprio nella casa del Gf è nato l'amore con Giulia Salemi: i due sono così affiatati che ormai tutti li chiamano Prelemi, ma la proposta di matrimonio, che ancora non è arrivata, ha un succosissimo retroscena per i fan: sembra che Pierpaolo potrebbe chiedere la mano alla sua metà proprio durante una puntata di Tale e Quale Show. Secondo lo scoop lanciato da NuovoTv, infatti, "appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show, farà a Giulia la proposta di nozze, potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show”.

