Stasera in tv, venerdì 15 ottobre 2021, su La7 c'è Propaganda Live con Diego Bianchi: le anticipazioni

Stasera in tv, venerdì 15 ottobre 2021, su La7 in prima serata c'è Propaganda Live, il seguitissimo talk show di intrattenimento e informazione condotto da Diego Bianchi. Andiamo dunque a vedere le anticipazioni e gli ospiti di questa puntata speciale, ricca di interventi, servizi, reportage e tante sorprese, in onda questa sera alle 21.15 su quella che un tempo era Tele Montecarlo.

Ospite eccezionale sarà il neo primo Nobel per la fisica, il professor Giorgio Parisi, docente all'Università La Sapienza di Roma e recentemente insignito del prestigioso riconoscimento. Molti lo conosceranno anche per alcuni suoi interventi relativi alla pandemia da Coronavirus. A seguire, intervista esclusiva di Diego Bianchi al mito del rock Patti Smith, che parlerà della sua visione del mondo attraverso la musica, delle emozione del ritorno ai Live, del suo paese e dell’importanza del voto. Saranno ospiti, inoltre, Roberto Saviano e il disegnatore israeliano Asaf Hanuka. Il reportage di Diego Bianchi è un racconto che parte dalla giornata di violenza di sabato scorso a Roma, con la devastazione della sede della Cgil, documentando anche la coda della campagna elettorale verso i ballottaggi di questo fine settimana, seguendo i candidati a Roma e a Torino. Fatti, quelli di Roma, che a una settimana di distanza non smettono di far parlare di sé per la gravità di quanto è successo, in primis l'attacco alla sede della Cgil da parte di alcuni facinorosi neofascisti. Ma c'è anche chi giustamente fa notare come in Piazza del Popolo vi fossero anche tanti manifestanti pacifici.

Nel corso della serata non mancheranno il filmati di Andrea Pennacchi e il monologo live di Valerio Aprea Per la musica salirà sul palcoscenico di Propaganda Live la band Lora and The Stalker. In studio i consueti ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Anche questa settimana grande spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

