Stasera in tv, venerdì 15 ottobre 2021, su Rai 1 c'è Tale e Quale show con Carlo Conti: le anticipazioni

Gli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma sono pronti per una nuova serata di “Tale e Quale Show”, il varietà autunnale di punta di Rai1, condotto da Carlo Conti e in onda stasera in tv, venerdì 15 ottobre, alle 21.25. La quarta puntata è stata vinta da Pierpaolo Pretelli grazie a una magistrale interpretazione di Clementino. A seguire, Dennis Fantina-Fausto Leali e Deborah Johnson-Diana Ross. La classifica provvisoria, al giro di boa stagionale, vede in testa quest’ultima, al secondo posto Francesca Alotta e al terzo Dennis Fantina.

Nelle esibizioni della quinta puntata Francesca Alotta sarà Anastacia, Deborah Johnson ricorderà il padre Wess mettendosi nei panni di Dori Ghezzi, Federica Nargi avrà le sembianze di Heather Parisi, Stefania Orlando si immergerà nel pop-rock dei Blondie, Alba Parietti si immedesimerà in Ornella Vanoni, Dennis Fantina si trasformerà in Brian Johnson degli AC/DC, i Gemelli di Guidonia imiteranno i New Trolls; Biagio Izzo ci proverà con Adriano Pappalardo, Simone Montedoro vestirà i panni di Antonello Venditti, Pierpaolo Pretelli tenterà il bis con Irama e Ciro Priello interpreterà Tiziano Ferro. L’obiettivo di ciascun artista è quello di ottenere da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e dal quarto giudice a sorpresa quanti più voti possibile. Ma si dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, visto che, come sempre, ogni artista avrà la possibilità di arricchire la classifica dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di “auto-votarsi”).

Anche il pubblico a casa potrà esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più acclamate da casa porteranno agli interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà, invece, all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato “Campione di Tale e Quale Show 11”. Tutte le interpretazioni, rigorosamente live, saranno accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. È diventato oramai fisso l’appuntamento con gli “imitatori del web” che saranno protagonisti anche in quest’occasione grazie ai video amatoriali che arrivano in redazione. E proprio gli “imitatori del web” (quelli bravissimi, quelli bravi e quelli un po’ meno bravi) saranno prossimamente protagonisti di “Tali e Quali”.

