Stasera in tv, venerdì 15 ottobre 2021, su Rete4 c'è Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi: il caso Dora Lagreca

Stasera in tv, venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 21.25, in prima serata su Retequattro, c'è un nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il seguitissimo programma di inchiesta su fatti di cronaca nera che vede in conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Tanti i fatti di cui negli anni si è occupata la trasmissione, sia cold case che avvenimenti recenti. Nelle ultime settimane ampio spazio è stato dato alla riapertura del caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia, e mai più ritrovata, con l'ipotesi di una pista tunisina e l'archiviazione delle indagini per Anna Corona, così come alla storia di Laura Ziliani, la vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, ritrovata cadavere negli scorsi mesi e per cui sono state fermate le due figlie e il fidanzato di una delle due. Andiamo dunque a vedere insieme cosa ci aspetta stasera, con anticipazioni e ospiti.



Il programma a cura di Siria Magri torna sulla sconcertante vicenda di Dora Lagreca, la trentenne di Potenza precipitata dal balcone di casa con cui viveva con il compagno Antonio Capasso, la notte l’8 e il 9 ottobre scorso. L’uomo, indagato per istigazione al suicidio, ha raccontato ai carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. L'ipotesi degli investigatori non convince però la famiglia della giovane, che esclude che la ragazza possa essersi tolta la vita.

Al centro del programma anche la morte di Graziella Bartolotta, la 68enne trovata senza vita nel suo appartamento di Ardea, lo scorso 28 settembre. Con l’accusa di omicidio è stato arrestato uno dei due figli, Fabrizio Rocchi. L’uomo dal carcere nega con forza qualsiasi coinvolgimento e si dichiara innocente ma il giallo e i dubbi degli inquirenti restano: quel era il rapporto tra Fabrizio e la madre? Quale potrebbe essere stato il movente?

