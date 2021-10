Neva Leoni, da Smetto quando voglio a Il paradiso delle signore

15 ottobre 2021 a

E' una giovane e talentuosa attrice Neva Leoni, del segno zodiacale della Vergine essendo nata a Roma il 2 settembre 1992. Dopo il diploma al liceo classico statale Dante Alighieri, Neva frequenta per due anni la scuola di canto Ro.Gi, poi la scuola di Canto Saint Louis e un corso all'Accademia Internazionale di Teatro Circo a Vapore. Attualmente è per lo più attiva nel cinema e in televisione. Tante le partecipazioni di rilievo per la bellissima Neva, fra cui Smetto quando voglio di Sidney Sibilia e Tutta colpa di Freud. Non da ultimo ha interpretato Tina in Il paradiso delle signore.

A quanto pare, a scegliere il suo nome poco conosciuto sarebbe stata sua madre che, dopo aver sentito un ragazzo londinese parlare di un nativo americano di nome Neva, ha deciso di chiamarla così: “Ma può anche darsi che mamma, non capendo un’acca di inglese, abbia confuso never, cioè mai, con Neva… vai a sapere”, ha confessato l’attrice a Grand Hotel.

