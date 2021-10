Milena Vukotic, il ruolo di Pina Fantozzi e il matrimonio a 68 anni con Alfredo Baldi

15 ottobre 2021 a

Tutti conoscono Milena Vukotic e il suo talento, non solo nel ruolo iconico di Pina Fantozzi, moglie del tragicomico ragioniere, ma anche per una carriera lunga e di prestigiosissimo livello che la ha portata a recitare anche per Fellini, Zeffirelli, Ozpetek, Bunuel. Nata a Roma il 23 aprile del 1935, e dunque del segno del Toro, Milena è figlia d'arte: suo padre è infatti un commediografo di origine serbo-montenegrina e sua madre una pianista italiana. Milena sin da bambina manifesta passione per il mondo della recitazione e studia danza classica in Italia e in Francia. Dopo aver fatto parte del corpo di ballo del Grand Ballet du Marquis de Cuevas, sceglie di dedicarsi esclusivamente alla recitazione. Da lì, una lunghissima carriera che attraversa il cinema italiano e internazionale, dai primi anni sessanta fino a oggi. Nel 1960 c'è il suo debutto cinematografico in Sicario di Damiano Damiani. Milena ha anche collezionato molte apparizioni televisive fra cui quella a Ballando con le stelle 2019 insieme a Simone Di Pasquale.

Per il grande pubblico, però, la Vukotic è "Pina", la moglie disincantata e sottomessa di Ugo Fantozzi, il personaggio scaturito dal genio di Paolo Villaggio. E pensare che la prima Pina era Liù Bosisio e solo dopo i primi due film della serie Milena entra nei panni del personaggio, arrivando addirittura a vincere il premio Nastro d'argento come miglior attrice non protagonista nel 1994 per Fantozzi in paradiso. Nel 1998 invece partecipa alla serie Un medico in famiglia, in cui interpreta fino al 2015, il personaggio di nonna Enrica, al fianco di Lino Banfi nel ruolo di nonno Libero.

Non tutti sanno che a livello di vita privata Milena Vukotic è convolata a nozze molto tardi. Infatti si è sposata a 68 anni, nel 2003, con Alfredo Baldi, un autore e critico del cinema, allora sessantenne. I due sono ancora felicemente innamorati. Milena non ha mai avuto figli.

