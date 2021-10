Al Bano: la figlia svanita nel nulla, gli amori con Romina Power e Loredana Lecciso e l'infarto sul palco

16 ottobre 2021 a

Non ha bisogno di presentazioni Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, nato a Cellino San Marco (Brindisi) il 20 maggio del 1943 e dunque del segno del Toro. Albano è infatti uno dei più leggendari cantautori della musica italiana, tanto da aver vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino nel corso della sua lunghissima carriera, che nel tempo si è arricchita anche con numerose presenze televisive ed anche ruoli da attore nel grande e nel piccolo schermo. Figlio di Carmelo (1914-2005) e Jolanda Ottino (1923-2019), agricoltori, Albano manifesta sin da piccolo quella che diventerà la passione e il lavoro di tutta la sua vita: la musica. Il primo successo arriva con la canzone Nel sole, che lo porterà a recitare nell'omonimo film conoscendo la sua prima moglie, l'attrice Romina Power. Nel 1968 partecipa al Festival di Sanremo e da lì i successi e i riconoscimenti per il cantautore pugliese, diventato nel frattempo uno dei volti più noti del gossip italiano, non si contano più. Tante anche le presenze televisive, fra cui da ultima si conta la partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle su Rai 1.

A livello di vita privata, Al Bano ha vissuto due grandi relazioni sentimentali. La prima, come già detto, con la bellissima Romina Power. Il 26 luglio 1970 Albano sposa Romina, figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian,e dalla relazione nascono quattro figli: Ylenia (1970), Yari Marco (1973), Cristèl (1985) e Romina Jr. Jolanda (1987). La primogenita della coppia, Ylenia, scompare misteriosamente il 1º gennaio 1994 durante un soggiorno a New Orleans e da allora non si hanno più notizie di lei. Una lunga e travagliata inchiesta, che ha riempito di dolore la famiglia Carrisi. Se una parte della famiglia crede ancora che Ylenia sia viva, Al Bano nel 2013 ha chiesto la dichiarazione di morte presunta al tribunale di Brindisi, che è stata ottenuta nel dicembre 2014.

Nel febbraio 1999, Al Bano si separa legalmente, dopo quasi trent'anni di matrimonio, dalla moglie e compagna artistica Romina Power. Di lì a poco, per Albano arriva una nuova importante relazione sentimentale con Loredana Lecciso, una storia che lo porterà ad essere molto presente nella cronaca rosa del tempo. I due convivono insieme nel 2001 e hanno due figli: Jasmine e Albano Jr, detto Bido. Fra vari tira e molla, la relazione continua fino al 2018. Non molti sanno che Albano è stato in serio pericolo di vita durante un concerto a Roma nel dicembre 2016: il cantautore pugliese, sul palco per un concerto di Natale, viene infatti colpito da un infarto ed è ricoverato d'urgenza in Ospedale, dove viene operato al cuore nella notte.

