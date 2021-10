Sabrina Salerno, dal figlio Luca con Enrico Monti ai problemi con il padre: "Per lui sono stata un incidente"

16 ottobre 2021 a

a

a

Sabrina Salerno è una showgirl e cantante, che ha conquistato la fama sin dagli anni Ottanta. Nata a Genova, sotto il segno dei Pesci (con ascendente Vergine), il 15 marzo 1968, sua madre faceva l’infermiera, per questo è cresciuta a Sanremo coccolata dai nonni (con cui è rimasta dai 5 ai 14 anni). E' stata scoperta da Claudio Cecchetto e ha riscosso grande successo in tutta Europa.

Sabrina Salerno, con il marito Enrico Monti il figlio Luca: "L'unico uomo entrato nella mia anima"

Suo padre non ha mai voluto riconoscerla, come ha raccontato lei stessa nel corso di una vecchia intervista a Io e Te, ma dopo molti anni hanno deciso di sottoporsi al test del dna. “Per lui sono sempre stata un incidente", ha affermato tempo fa. In un'altra intervista di qualche tempo fa a Le Iene, Sabrina Salerno ha spaziato su vari argomenti: "Che cosa rimane della sex symbol anni Ottanta? Mi sono divertita da morire, credo siano stati gli anni più belli della mia vita. Era tutto un yeah, yeah - ha dichiarato -. Io sono più simpatica che bella. Belen invece è sia bella che simpatica”. E ancora: "A 17 anni ha iniziato ed è subito arrivata la prima proposta indecente. Non l’ho mai data, piuttosto spero in altri 30 anni di carriera”, ha aggiunto.

Sabrina Salerno, l'infanzia con i nonni e l'amore per Enrico. Gli anni con il manager manipolatore

Tra le curiosità sul suo conto, con circa 20 milioni di dischi venduti è tra gli artisti italiani che hanno riscosso maggiori consensi all’estero. Per quanto riguarda la vita privata, Sabrina Salerno ha sposato nel 2006 Enrico Monti, imprenditore nel settore tessile con cui ha iniziato la sua storia d'amore nel 1993. Dal marito ha avuto un figlio, Luca Maria Monti, nato il 2 aprile 2004. I tre vivono a Treviso. La coppia si è conosciuta per questioni di lavoro. Sabrina Salerno è tra i concorrenti di Ballando con le stelle, la cui prima puntata va in onda su Rai1 sabato 16 ottobre.

Sabrina Salerno bollente, bikini e shorts in Corsica. Seno incontenibile: si vede tutto | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.