Anna Tatangelo, trasparenze hot per l'ospitata da Ilary Blasi: tacchi a spillo e fisico da favola | Foto

Anna Tatangelo super sexy in tv. Per l'ultima puntata, la finalissima, di Star in the Star, il celebrity show condotto da Ilary Blasi, ha preparato un look bollente, con vestito in pizzo nero e trasparenze hot che non nascondono di certo il suo fisico mozzafiato, con curve esplosive.

Con l'aggiunta di tacchi vertiginosi che fanno aumentare ulteriormente il sex appeal della cantante di Sora.

Per lei nuova vita: in tv è protagonista con Scene da un matrimonio su Canale5 e soprattutto nella musica, con il nuovo album Annazero, e nella vita privata, con il fidanzamento ufficiale con il collega Livio Cori.

