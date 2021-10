Violante Placido, dalla storia con Fabio Troiano all'amore con Massimiliano D'Epiro: con lui il figlio Vasco

14 ottobre 2021 a

Violante Placido è un'attrice e cantante italiana, figlia d'arte. Nata a Roma, sotto il segno del Toro, il primo maggio 1976, è infatti figlia di Michele Placido, celebre attore e regista, e dell’attrice Simonetta Stefanelli.

Il suo esordio cinematografico si è verificato nel 1993 poi ha conquistato la vetta del successo. Per quanto riguarda la vita privata, proprio con la madre, nel 1987, si è trasferita a Los Angeles. In quel periodo, come ha raccontato in una vecchia intervista a Vieni da me, è stata vittima di bullismo. A Oggi è un altro giorno invece ha raccontato che si sentiva discriminata. “Avrei voluto urlare nella mia lingua il mio disgusto”, ha raccontato tempo fa.

Nella sua carriera, nel curriculum, una scena di sesso con George Clooney in The American. "Era una scena spinta e per entrambi non è stato immediato. La verità è che di solito gli attori non sono mai a loro agio nelle scene di amore - ha sottolineato in passato -. Clooney tuttavia è fantastico come compagno di lavoro. Anni prima avevo sognato di baciarlo, e il sogno si è poi avverato. Lui è una persona che sa veramente metterti a proprio agio, anche perché è sia attore sia regista". Ha recitato anche insieme a Nicolas Cage, nel film Ghost Rider e sul piccolo schermo è stata Moana Pozzi nella miniserie diretta da Alfredo Peyretti. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il compagno di Violante Placido è il regista Massimiliano D’Epiro, con cui ha avuto il figlio Vasco, nato nel 2013. I due si sono fidanzati nel 2011, e non si sono più separati. In passato per lungo tempo è stata fidanzata con l’attore Fabio Troiano. Violante Placido è tra i protagonisti di Fino all'ultimo battito, la fiction su Rai1 con Marco Bocci e Bianca Guaccero in onda giovedì 14 ottobre.

